«Оба вошли в историю». Игрок ЦСКА Келлвен сравнил Акинфеева с Рожерио Сени

Защитник московского ЦСКА Келлвен сравнил вратаря и капитана красно-синих Игоря Акинфеева с экс-голкипером «Сан-Паулу» и сборной Бразилии Рожерио Сени, который за свою карьеру забил 132 гола.

«Мне кажется, во всей России понимают, что Акинфеев — отличный вратарь и живая легенда. Значимость Акинфеева для ЦСКА можно сравнить со значимостью Рожерио Сени для Бразилии. Это два отличных вратаря. Сени оставил след в сборной Бразилии и «Сан-Паулу», а Акинфеев — в сборной России и ЦСКА. Они оба вошли в историю», — приводит слова Келлвена Sport24.

Напомним, Акинфеев выступает в составе ЦСКА с 2003 года. За этот период он принял участие в 760 матчах во всех турнирах, в 316 из которых сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Рожерио Сени выступал за «Сан-Паулу» с 1990 по 2015 год. За этот период он сыграл в 554 матчах во всех турнирах, в 204 из которых отыграл «на ноль». Сени завершил карьеру в 2015 году.