Игрок ЦСКА Мойзес высказался о голе Самошникова в ворота Акинфеева

Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес прокомментировал эпизод с первым пропущенным мячом армейцев в дерби с «Локомотивом». На 44-й минуте защитник железнодорожников Илья Самошников поразил ворота Игоря Акинфеева. Команды сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ — 3:3.

«Первый гол «Локомотива» – это коллективная ошибка, а не Акинфеева. Нет необходимости обвинять отдельных футболистов. За всё, что происходит на поле, ответственна вся команда», — приводит слова Мойзеса Metaratings.

Напомним, Максим Глушенков от центра поля выполнил роскошный навес к правой части штрафной, Илья Самошников принял мяч, ушёл в сторону от Милана Гаича с Мойзесом и забросил «парашютик» за спину Акинфееву, который смог лишь зацепить мяч в прыжке, что не помешало ему влететь за линию ворот.