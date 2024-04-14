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Игрок ЦСКА Мойзес высказался о голе Самошникова в ворота Акинфеева

Игрок ЦСКА Мойзес высказался о голе Самошникова в ворота Акинфеева
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Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес прокомментировал эпизод с первым пропущенным мячом армейцев в дерби с «Локомотивом». На 44-й минуте защитник железнодорожников Илья Самошников поразил ворота Игоря Акинфеева. Команды сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ — 3:3.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44'     1:1 Мусаев – 53'     2:1 Морозов – 55'     3:1 Фассон – 64'     3:2 Заболотный – 80'     3:3 Агапов – 87'    

«Первый гол «Локомотива» – это коллективная ошибка, а не Акинфеева. Нет необходимости обвинять отдельных футболистов. За всё, что происходит на поле, ответственна вся команда», — приводит слова Мойзеса Metaratings.

Напомним, Максим Глушенков от центра поля выполнил роскошный навес к правой части штрафной, Илья Самошников принял мяч, ушёл в сторону от Милана Гаича с Мойзесом и забросил «парашютик» за спину Акинфееву, который смог лишь зацепить мяч в прыжке, что не помешало ему влететь за линию ворот.

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