Игрок ЦСКА Мойзес высказался о голе Самошникова в ворота Акинфеева

Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес прокомментировал эпизод с первым пропущенным мячом армейцев в дерби с «Локомотивом». На 44-й минуте защитник железнодорожников Илья Самошников поразил ворота Игоря Акинфеева. Команды сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ — 3:3.
«Первый гол «Локомотива» – это коллективная ошибка, а не Акинфеева. Нет необходимости обвинять отдельных футболистов. За всё, что происходит на поле, ответственна вся команда», — приводит слова Мойзеса Metaratings.
Напомним, Максим Глушенков от центра поля выполнил роскошный навес к правой части штрафной, Илья Самошников принял мяч, ушёл в сторону от Милана Гаича с Мойзесом и забросил «парашютик» за спину Акинфееву, который смог лишь зацепить мяч в прыжке, что не помешало ему влететь за линию ворот.
- 14 апреля 2024
-
12:47
-
12:40
-
12:35
-
12:31
-
12:25
-
12:21
-
12:20
-
12:12
-
12:07
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:46
-
11:36
-
11:26
-
11:15
-
11:15
-
11:04
-
11:00
-
10:47
-
10:46
-
10:40
-
10:35
-
10:26
-
10:25
-
10:17
-
10:16
-
10:08
-
10:08
-
10:00
-
09:55
-
09:50
-
09:42
-
09:40