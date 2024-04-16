Тернавский: Джикия сейчас не будет полезен «Спартаку», он не поможет в игре с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Владислав Тернавский поделился мнением о том, сможет ли защитник «Спартака» Георгий Джикия помочь красно-белым в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Первый матч закончился победой «Зенита» со счётом 2:1.

— Джикия сейчас не будет полезен «Спартаку». Когда футболист так долго не играет, надо сначала набрать кондиции, а потом уже выходить. С учётом того, что он долго сидел, в игре с «Зенитом» он не поможет.

— Могут ли пригодиться его лидерские качества?

— Лидер должен быть на поле, а не на скамейке. Когда Джикия играл, было хорошо. Сейчас он долго сидит, а в команде появились новые лидеры. Хлусевич — молодец! Он показывает себя. Надо показывать лидерские качества на поле. А разговаривать, кто там плохой тренер — это удел сами понимаете кого, — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.