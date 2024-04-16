Агент Барбоза: Дзюба чувствует, что ему нужен новый вызов, поэтому хочет переехать в Китай

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением относительно потенциального перехода нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Дзюба станет хорошим усилением для них [«Шанхай Шэньхуа»]. В Китае футбол носит массовый характер, всегда полные трибуны. Болельщики очень эмоционально смотрят футбол, каждый матч как спектакль.

Есть множество футболистов, которые играют долго, и Дзюба может относиться к такой категории. Думаю, он ещё способен играть на высоком уровне, но это зависит от желания. С точки зрения физических кондиций он может ещё поиграть. Возможно, Артём чувствует, что ему в жизни нужен новый вызов, поэтому хочет переехать в Китай», — приводит слова Барбозы Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

После шести туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 16 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Чэнду» на одно очко.