Владимир Быстров прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и сине-бело-голубыми, который завершился со счётом 1:2, а также высказался относительно чемпионской гонки в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» заслуженно победил в Краснодаре. Борьба практически завершена. Соперники хотели просто ждать ошибки «Зенита», но он часто не ошибается», — приводит слова Быстрова «Спорт день за днём».

После 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место. На третьем месте находится московское «Динамо», набравшее 38 очков.