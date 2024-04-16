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Владимир Быстров прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ

Владимир Быстров прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и сине-бело-голубыми, который завершился со счётом 1:2, а также высказался относительно чемпионской гонки в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

«Зенит» заслуженно победил в Краснодаре. Борьба практически завершена. Соперники хотели просто ждать ошибки «Зенита», но он часто не ошибается», — приводит слова Быстрова «Спорт день за днём».

После 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место. На третьем месте находится московское «Динамо», набравшее 38 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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