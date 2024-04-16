«Вокруг моего дома строили баррикады». Игрок «Оренбурга» Обухов — о паводке в городе

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов прокомментировал ситуацию с весенним паводком, в результате которого часть территории города оказалась затопленной.

— Вы сами столкнулись со стихией?

— Да, я живу недалеко от набережной, в 300 метрах. С приходом паводка затопило всю набережную. Вода подходила всё ближе. Вокруг моего дома строили баррикады, чтобы она не прошла дальше. Отключали свет и воду.

— Вы какое-то время жили без света и воды?

— Да. Единственное спасало: частые игры. Перед матчами у нас происходит заезд в отель, а там есть и свет, и вода, — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Напомним, прошлый домашний матч «Оренбурга» в рамках РПЛ с «Пари НН», который завершился победой хозяев со счётом 3:1, был сыгран без использования системы VAR в связи с проблемами, которые возникли из-за наводнения в Оренбургской области.

Действующее соглашение 32-летнего нападающего Владимира Обухова с «Оренбургом» истекает в конце этого сезона.

После 23 матчей Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал 26 очков и на текущий момент занимает 12-е место. В следующем туре подопечные Деограсии сыграют с санкт-петербургским «Зенитом», который после 23 сыгранных матчей занимает первое место в чемпионате России, набрав 47 очков.