Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тернавский считает, что в увольнении Абаскаля есть вина футболистов «Спартака»

Тернавский считает, что в увольнении Абаскаля есть вина футболистов «Спартака»
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Владислав Тернавский считает, что в увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых может быть вина футболистов московского клуба.

«Возможен такой вариант, что команда встряхнётся после отставки Абаскаля. Бывают ситуации, когда команда после увольнения тренера показывает хороший футбол. А бывает наоборот. В «Спартаке» собраны квалифицированные футболисты. Может, их вина в том, что Абаскаля уволили. Они могут подумать, что в этом есть их вина и выдать хорошую игру с «Зенитом», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Абаскаль занимал пост главного тренера «Спартака» с лета 2022 года по 14 апреля нынешнего года.

Материалы по теме
Эксклюзив
Тернавский: Джикия сейчас не будет полезен «Спартаку», он не поможет в игре с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android