Тернавский считает, что в увольнении Абаскаля есть вина футболистов «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Владислав Тернавский считает, что в увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых может быть вина футболистов московского клуба.

«Возможен такой вариант, что команда встряхнётся после отставки Абаскаля. Бывают ситуации, когда команда после увольнения тренера показывает хороший футбол. А бывает наоборот. В «Спартаке» собраны квалифицированные футболисты. Может, их вина в том, что Абаскаля уволили. Они могут подумать, что в этом есть их вина и выдать хорошую игру с «Зенитом», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Абаскаль занимал пост главного тренера «Спартака» с лета 2022 года по 14 апреля нынешнего года.