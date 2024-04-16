Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вышел трейлер документального фильма о требле «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1998/1999

Вышел трейлер документального фильма о требле «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1998/1999
Аудио-версия:
Комментарии

Появился трейлер документального фильма «99» о требле английского «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1998/1999. Тогда «красные дьяволы» выиграли английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Выход фильма запланирован на 17 мая 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon Prime Video Sport.

В документальном фильме будут представлены интервью с футболистами, тренерами и журналистами, которые были частью этой невероятной истории, такими как Дэвид Бекхэм, Гэри Невилл, Пол Скоулз, Петер Шмейхель, Уле-Гуннар Сульшер и Алекс Фергюсон.

В том сезоне «Манчестер Юнайтед» установил рекордную для себя беспроигрышную серию матчей, которая насчитывала 33 игры подряд во всех турнирах. В финале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» обыграл «Баварию» со счётом 2:1.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу в семи последних матчах АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android