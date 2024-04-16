Агент Дмитрия Стоцкого прокомментировал будущее футболиста в «Пари НН»

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника «Пари НН» Дмитрия Стоцкого рассказал, что нижегородский клуб пока не предлагал игроку продлить соглашение, срок действия которого прекратится летом 2024 года.

«Предлагал ли «Пари НН» новый контракт? Пока нет такой информации. Если будет хорошее предложение, то мы останемся», — приводит слова Ерёмина Metaratings.

34-летний футболист выступает за «Пари НН» с января 2022 года. В нынешнем сезоне Дмитрий принял участие в 22 матчах команды во всех турнирах, в которых забил один гол. Действующее соглашение Стоцкого с клубом рассчитано до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс.

После 23 сыгранных игр в РПЛ «Пари НН» заработал 28 очков и располагается на 10-й строчке.