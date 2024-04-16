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Гвардиола: люди не верят мне, когда я в положительном ключе говорю о «Реале»

Гвардиола: люди не верят мне, когда я в положительном ключе говорю о «Реале»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, является ли мадридский «Реал» нынешнего сезона более сильной командой, чем в минувшем сезоне.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы не сказал, что не согласен с этим. Но в прошлом году вместе с Бензема и Модричем у них была отличная команда. Однако у «Реала» всегда хорошая команда. Таковы мои ощущения.

Знаю, что люди не верят мне, когда я в положительном ключе говорю о «Реале». В Мадриде будут шутить и думать, что я издеваюсь, но это не является правдой», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, завтра, 17 апреля, «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игра начнётся в 22:00. Первый матч завершился со счётом 3:3.

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