Гвардиола: люди не верят мне, когда я в положительном ключе говорю о «Реале»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, является ли мадридский «Реал» нынешнего сезона более сильной командой, чем в минувшем сезоне.

«Я бы не сказал, что не согласен с этим. Но в прошлом году вместе с Бензема и Модричем у них была отличная команда. Однако у «Реала» всегда хорошая команда. Таковы мои ощущения.

Знаю, что люди не верят мне, когда я в положительном ключе говорю о «Реале». В Мадриде будут шутить и думать, что я издеваюсь, но это не является правдой», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, завтра, 17 апреля, «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игра начнётся в 22:00. Первый матч завершился со счётом 3:3.