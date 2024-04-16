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Фанаты «Барселоны» оскорбили несколько сотен болельщиков «ПСЖ» перед игрой ЛЧ — RMC Sport

Несколько десятков фанатов «Барселоны» оскорбили несколько сотен болельщиков «ПСЖ», приехавших в столицу Каталонии на ответный матч команд в 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 16 апреля. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, фанаты сине-гранатовых стали показывать средние пальцы несколько сотням болельщиков «ПСЖ», собравшихся на площади Испании в Барселоне. Кроме того, поклонники каталонского клуба скандировали оскорбления в адрес французского гранда.

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач. Матч начнётся в 22:00 мск.

Первый матч между командами завершился со счётом 2:3 в пользу сине-гранатовых. Эта игра состоялась 10 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.