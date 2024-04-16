Артета рассказал о том, что ожидает от игроков «Арсенала» в матче ЛЧ с «Баварией»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится завтра, 17 апреля.

«Я ожидаю завтра от игроков выступления, которое выведет нас в полуфинал Лиги чемпионов. Вся подготовка была направлена на то, чтобы добиться этого и заслужить это. Речь идет об очень, очень сильном выступлении, коллективном и индивидуальном, чтобы заслужить право на участие в полуфинале.

Если завтра у нас всё получится, мы выйдем в полуфинал и будем находиться в очень эмоциональном состоянии — это то, чего мы не достигали как клуб за последние 15-17 лет, и это наша возможность», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

Напомни, что первый матч между этими командами состоялся 9 апреля. Та встреча завершилась со счётом 2:2.