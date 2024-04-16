Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета рассказал о том, что ожидает от игроков «Арсенала» в матче ЛЧ с «Баварией»

Артета рассказал о том, что ожидает от игроков «Арсенала» в матче ЛЧ с «Баварией»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится завтра, 17 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я ожидаю завтра от игроков выступления, которое выведет нас в полуфинал Лиги чемпионов. Вся подготовка была направлена на то, чтобы добиться этого и заслужить это. Речь идет об очень, очень сильном выступлении, коллективном и индивидуальном, чтобы заслужить право на участие в полуфинале.

Если завтра у нас всё получится, мы выйдем в полуфинал и будем находиться в очень эмоциональном состоянии — это то, чего мы не достигали как клуб за последние 15-17 лет, и это наша возможность», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

Напомни, что первый матч между этими командами состоялся 9 апреля. Та встреча завершилась со счётом 2:2.

Материалы по теме
Беллингем: «Сити» выиграл требл, и люди думают, что они фавориты, но мы — «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android