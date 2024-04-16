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Беллингем: «Сити» выиграл требл, и люди думают, что они фавориты, но мы — «Реал»

Беллингем: «Сити» выиграл требл, и люди думают, что они фавориты, но мы — «Реал»
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказал мнение о грядущем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится завтра, 17 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я надеюсь, что команда победит, это приоритет. А остальное второстепенно. Знаем, что они непредсказуемы. Нужно защищаться и работать в команде. Мы должны быть смелыми.

«Сити» выиграл требл, и люди думают, что они фавориты, но мы — мадридский «Реал». Мы уверены в себе», — приводит слова Беллингема Marca.

Напомним, данная встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Первый матч завершился со счётом 3:3. В той игре в составе мадридского клуба голами отметились Родриго и Федерико Вальверде, а защитник «горожан» Рубен Диаш забил автогол. За «Сити» голы забили Бернарду Силва, Фил Фоден и Йошко Гвардиол.

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