Беллингем: «Сити» выиграл требл, и люди думают, что они фавориты, но мы — «Реал»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказал мнение о грядущем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится завтра, 17 апреля.

«Я надеюсь, что команда победит, это приоритет. А остальное второстепенно. Знаем, что они непредсказуемы. Нужно защищаться и работать в команде. Мы должны быть смелыми.

«Сити» выиграл требл, и люди думают, что они фавориты, но мы — мадридский «Реал». Мы уверены в себе», — приводит слова Беллингема Marca.

Напомним, данная встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Первый матч завершился со счётом 3:3. В той игре в составе мадридского клуба голами отметились Родриго и Федерико Вальверде, а защитник «горожан» Рубен Диаш забил автогол. За «Сити» голы забили Бернарду Силва, Фил Фоден и Йошко Гвардиол.