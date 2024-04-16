Михаил Кержаков: «Спартак» — принципиальный соперник для всех, не только для «Зенита»

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос, почему московский «Спартак» по-прежнему является принципиальным соперником для сине-бело-голубых, несмотря на отсутствие конкуренции между командами в чемпионате России.

«Думаю, эта команда — ​принципиальный соперник для всех, не только для «Зенита». Сужу по личному опыту, я много где играл. Наверное, это связано с тем, что «Спартак» по разным поводам часто на слуху, вокруг него и в прессе всегда большой ажиотаж», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

Напомним, завтра, 17 апреля, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая игра завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.