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ЦСКА — «Балтика»: Чалов забил с пенальти на 34-й минуте

ЦСКА — «Балтика»: Чалов забил с пенальти на 34-й минуте
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В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). ЦСКА выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
16 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Чалов – 34'     2:0 Файзуллаев – 36'    

На 34-й минуте отличился нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, реализовав 11-метровый удар. Пенальти был назначен за попадание мяча в руку защитнику «Балтики» Александру Осипову.

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России в Калининграде ЦСКА победил «Балтику» с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий ЦСКА Виктор Давила.

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