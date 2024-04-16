ЦСКА — «Балтика»: Файзуллаев отличился на 36-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). ЦСКА выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 36-й минуте второй мяч армейцев забил полузащитник Аббосбек Файзуллаев.
На 34-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, реализовав 11-метровый удар. Пенальти был назначен за попадание мяча в руку защитнику «Балтики» Александру Осипову.
В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России в Калининграде ЦСКА победил «Балтику» с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий ЦСКА Виктор Давила.
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