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Вратарь «Зенита» Кержаков: отсутствие серьёзного отрыва в РПЛ добавляет адреналина

Вратарь «Зенита» Кержаков: отсутствие серьёзного отрыва в РПЛ добавляет адреналина
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос, добавляет ли адреналина тот факт, что в последние годы к текущему моменту сезона РПЛ сине-бело-голубые обладают более серьёзным отрывом от конкурентов, чем сейчас.

«Добавляет всего — ​и адреналина, и нервов.

По душе ли мне это? Если бы мне предложили выбирать, я бы выбрал вариант, который был последние пять лет», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

Напомним, после 23 матчей в Российской Премьер-Лиге «Зенит» набрал 47 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на четыре очка. В следующем туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится 21 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 мск.

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