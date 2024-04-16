Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бернарду Силва: наверняка «Реал» хочет отомстить нам за поражение в прошлом году

Бернарду Силва: наверняка «Реал» хочет отомстить нам за поражение в прошлом году
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва вспомнил о полуфинале минувшего розыгрыша Лиги чемпионов, в котором «горожане» разгромили мадридский «Реал» со счётом 4:0. Завтра, 17 апреля, английский клуб сыграет со «сливочными» в ответном матче 1/4 финала главного европейского клубного турнира.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Честно говоря, я больше не смотрел этот матч. Единственное, у меня есть ощущение, что мы всё правильно сделали на поле. В футболе никогда не бывает одного и того же матча дважды, и они наверняка хотят отомстить за ту игру», — приводит слова Силвы Marca.

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Реал» пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игра начнётся в 22:00 мск. Первый матч завершился со счётом 3:3.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
Гвардиола: люди не верят мне, когда я в положительном ключе говорю о «Реале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android