Бернарду Силва: наверняка «Реал» хочет отомстить нам за поражение в прошлом году

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва вспомнил о полуфинале минувшего розыгрыша Лиги чемпионов, в котором «горожане» разгромили мадридский «Реал» со счётом 4:0. Завтра, 17 апреля, английский клуб сыграет со «сливочными» в ответном матче 1/4 финала главного европейского клубного турнира.

«Честно говоря, я больше не смотрел этот матч. Единственное, у меня есть ощущение, что мы всё правильно сделали на поле. В футболе никогда не бывает одного и того же матча дважды, и они наверняка хотят отомстить за ту игру», — приводит слова Силвы Marca.

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Реал» пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игра начнётся в 22:00 мск. Первый матч завершился со счётом 3:3.