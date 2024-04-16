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Фанаты «Барселоны» скандировали «Винисиус, умри!» в преддверии матча ЛЧ с «ПСЖ»

Болельщики «Барселоны» скандировали «Винисиус, умри!» в адрес крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится сегодня, 16 апреля.

Фанаты «Барселоны» скандируют «Винисиус, умри!»:

Фанаты каталонского клуба скандировали данные слова, собравшись рядом со стадионом «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, где сегодня пройдёт это противостояние.

Ранее поклонники сине-гранатовых уже использовали указанно скандирование перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».

Напомним, матч начнётся в 22:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач.

Первый матч между командами завершился со счётом 2:3 в пользу сине-гранатовых. Эта игра состоялась 10 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В составе каталонского клуба голами отметились крайний нападающий Рафинья, оформивший дубль, а также опорный полузащитник Андреас Кристенсен. За «ПСЖ» голы забили крайний нападающий Усман Дембеле и центральный полузащитник Витинья.