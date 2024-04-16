Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Барселоны» скандировали «Винисиус, умри!» в преддверии матча ЛЧ с «ПСЖ»

Фанаты «Барселоны» скандировали «Винисиус, умри!» в преддверии матча ЛЧ с «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики «Барселоны» скандировали «Винисиус, умри!» в адрес крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится сегодня, 16 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фанаты «Барселоны» скандируют «Винисиус, умри!»:

Фанаты каталонского клуба скандировали данные слова, собравшись рядом со стадионом «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, где сегодня пройдёт это противостояние.

Ранее поклонники сине-гранатовых уже использовали указанно скандирование перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».

Напомним, матч начнётся в 22:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач.

Первый матч между командами завершился со счётом 2:3 в пользу сине-гранатовых. Эта игра состоялась 10 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В составе каталонского клуба голами отметились крайний нападающий Рафинья, оформивший дубль, а также опорный полузащитник Андреас Кристенсен. За «ПСЖ» голы забили крайний нападающий Усман Дембеле и центральный полузащитник Витинья.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
Фанаты «Барселоны» оскорбили несколько сотен болельщиков «ПСЖ» перед игрой ЛЧ — RMC Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android