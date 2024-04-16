Беллингем: нужно делать больше для защиты игроков, подвергающихся расизму, как Винисиус

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о проблеме расизма в современном футболе.

«Мы почти привыкли к подобному в выездных матчах. Такое не должно происходить, а люди, обладающие властью, должны делать больше. Нужно делать больше для того, чтобы поддерживать игроков, как Винисиус. Никто не заслуживает подобных оскорблений. Необходимо обращаться к людям, которые несут ответственность за урегулирование данных вопросов», — приводит слова Беллингема Marca.

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Напомним, Винисиус периодически подвергается оскорблениям со стороны болельщиков соперников «Реала». Один из наиболее известных случаев произошёл во время матча 35-го тура чемпионата Испании в минувшем сезоне с «Валенсией» (1:0). Тогда несколько фанатов «летучих мышей» кричали «обезьяна» в адрес Винисиуса.