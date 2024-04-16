ЦСКА уверенно победил «Балтику» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России
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Завершился ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). ЦСКА одержал победу со счётом 2:0.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
16 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Чалов – 34' 2:0 Файзуллаев – 36'
На 34-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, реализовав 11-метровый удар. Пенальти был назначен за попадание мяча в руку защитнику «Балтики» Александру Осипову. На 36-й минуте второй мяч армейцев забил полузащитник Аббосбек Файзуллаев.
В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России в Калининграде ЦСКА победил «Балтику» с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий ЦСКА Виктор Давила.
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