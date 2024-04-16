Игорь Шалимов высказался о матче «Сочи» — «Спартак»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак». Встреча состоялась в субботу, 13 апреля. «Сочи» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на счету защитника «Сочи» Яхьи Аттийят-аллаха.

«Спартак» ни в чём не изменился в плане игры по сравнению с матчем с «Динамо» — позиционной атаки нет, фланги не работают, Соболев — спиной, взаимодействие с Угальде спонтанно.

«Сочи» поменял манеру игры, стараются играть низом, но по моментам ни в чём не превзошли — опасности тоже не было, но мяч контролировали более уверенно. Точно нельзя было сказать, что играют команды, одна из которых претендует на тройку, а вторая — борется за выживание», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 23 матча. «Сочи» находится на последней, 16-й строчке, заработав 18 очков.