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Игорь Шалимов высказался о матче «Сочи» — «Спартак»

Игорь Шалимов высказался о матче «Сочи» — «Спартак»
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак». Встреча состоялась в субботу, 13 апреля. «Сочи» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на счету защитника «Сочи» Яхьи Аттийят-аллаха.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Аттийят-аллах – 76'    

«Спартак» ни в чём не изменился в плане игры по сравнению с матчем с «Динамо» — позиционной атаки нет, фланги не работают, Соболев — спиной, взаимодействие с Угальде спонтанно.

«Сочи» поменял манеру игры, стараются играть низом, но по моментам ни в чём не превзошли — опасности тоже не было, но мяч контролировали более уверенно. Точно нельзя было сказать, что играют команды, одна из которых претендует на тройку, а вторая — борется за выживание», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 23 матча. «Сочи» находится на последней, 16-й строчке, заработав 18 очков.

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