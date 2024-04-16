«Дело в напряжении». Михаил Кержаков — об ошибках Лещука в матче РПЛ «Динамо» — «Спартак»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос, обусловлены ли результативные ошибки голкипера «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2) следствием напряжения чемпионской гонки.

«Однозначно. Понятно, что это технические ошибки, но дело именно в напряжении. Слишком велика цена матча», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

Напомним, в нынешнем сезоне Лещук принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в шести из которых сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.