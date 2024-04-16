Анчелотти — о матче с «Сити»: Пеп может быть спокоен, я не приготовил сюрпризов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «сливочные» сыграют с «Манчестер Сити». Встреча состоится завтра, 17 апреля.

«Мы планируем провести полноценный матч: хорошо атаковать и хорошо защищаться. Я считаю, что качественная игра на контратаках должна быть комплексной. Однако мы не сосредоточены только на одном аспекте игры.

Сюрприз для Гвардиолы? Нет (смеётся). Я думаю, мы очень хорошо знаем друг друга. Пеп может быть спокоен, потому что я не планирую ничего придумывать», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, данная встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игра начнётся в 22:00 мск. Первый матч завершился со счётом 3:3.