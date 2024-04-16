Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти — о матче с «Сити»: Пеп может быть спокоен, я не приготовил сюрпризов

Анчелотти — о матче с «Сити»: Пеп может быть спокоен, я не приготовил сюрпризов
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «сливочные» сыграют с «Манчестер Сити». Встреча состоится завтра, 17 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы планируем провести полноценный матч: хорошо атаковать и хорошо защищаться. Я считаю, что качественная игра на контратаках должна быть комплексной. Однако мы не сосредоточены только на одном аспекте игры.

Сюрприз для Гвардиолы? Нет (смеётся). Я думаю, мы очень хорошо знаем друг друга. Пеп может быть спокоен, потому что я не планирую ничего придумывать», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, данная встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игра начнётся в 22:00 мск. Первый матч завершился со счётом 3:3.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
Гвардиола: люди не верят мне, когда я в положительном ключе говорю о «Реале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android