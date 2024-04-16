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Барселона — ПСЖ. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Барселона» — «ПСЖ»: Рафинья открыл счёт в матче

«Барселона» — «ПСЖ»: Рафинья открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются испанская «Барселона» и французский «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Иштван Ковач. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
1-й тайм
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Дембеле – 40'    
Удаления: Араухо – 29' / нет

На 12-й минуте счёт в матче открыл вингер «Барселоны» Рафинья.

Первый матч между командами завершился со счётом 2:3 в пользу сине-гранатовых. Эта игра состоялась 10 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В составе каталонского клуба голами отметились крайний нападающий Рафинья, оформивший дубль, а также опорный полузащитник Андреас Кристенсен. За «ПСЖ» голы забили крайний нападающий Усман Дембеле и центральный полузащитник Витинья.

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