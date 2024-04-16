Лукин рассказал о первой встрече с Гинером и Акинфеевым в девять лет

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал, как в девятилетнем возрасте принимал участие в пресс-конференции вместе с президентом клуба Евгением Гинером и голкипером красно-синих Игорем Акинфеевым.

«Прекрасно помню, как я нервничал. Хотелось, чтобы у меня ничего не спрашивали, но, как назло, мне задали вопросы (смеётся). Игорь Владимирович тогда сказал, чтобы я не переживал и отвечал уверенно. Получается, уже тогда начал подсказывать мне (смеётся). Пресс-конференция была приурочена к подписанию со спонсором.

Каким показался президент клуба? Это была наша первая встреча с ним. Оказалось, что он очень добрый человек. Я переживал перед мероприятием, но когда увидел Евгения Ленноровича и Игоря Владимировича, то понял, что они не с другой планеты, и успокоился. Но, безусловно, они настоящие легенды нашего клуба», — приводит слова Лукина официальный сайт ЦСКА.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Матвей Лукин провёл два матча. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.