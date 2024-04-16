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«Боруссия» Д — «Атлетико»: Корреа сравнял счёт на 64-й минуте матча

«Боруссия» Д — «Атлетико»: Корреа сравнял счёт на 64-й минуте матча
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В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич. Матч начался в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 2:2.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
4 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Брандт – 34'     2:0 Матсен – 39'     2:1 Хуммельс – 49'     2:2 Корреа – 64'     3:2 Фюллькруг – 71'     4:2 Забитцер – 74'    

На 64-й минуте нападающий «Атлетико» Анхель Корреа сравнял счёт в матче после серии ударов по воротам «Боруссии».

Напомним, первый матч между этими командами завершился победой испанского клуба со счётом 2:1. На пятой минуте матча после неудачного розыгрыша «Боруссией» мяча от своих ворот забил полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль. На 32-й минуте с эффектной передачи нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна забил защитник хозяев Самуэл Лино. На 81-й минуте матча отставание «Боруссии» сократил вышедший на замену нападающий Себастьен Аллер.

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