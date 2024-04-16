«Переоцениваете иностранцев». Неймар отреагировал на бразильский пост, восхваляющий Мбаппе

Бывший нападающий «ПСЖ» Неймар, минувшим летом перешедший в «Аль-Хиляль», резко отреагировал на публикацию, написанную на португальском языке, в которой выражалось восхищение бывшим одноклубником бразильского игрока Килианом Мбаппе.

В публикации было написано следующее: «Мбаппе ещё раз показывает, что он хороший [человек]. Люди путают личность, которая хочет выиграть всё, с плохим парнем. Килиан не злодей, он просто амбициозный футболист».

Неймар прокомментировал эту публикацию, написав: «Ты человек, который слишком ценит то, что делает иностранец» (оригинальная фраза «Baba ovo de gringo» является устойчивым выражением в португальском языке. — Прим. «Чемпионата»).

Напомним, Неймар и Мбаппе вместе играли за «ПСЖ» с 2018 по 2023 год.