«Боруссия» Д — «Атлетико»: хозяева забили два мяча за три минуты и снова вышли вперёд

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич. Матч начался в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 4:2.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 71-й минуте матча после навеса полузащитника «Боруссии» Марселя Забитцера забил нападающий Никлас Фюллькруг. На 74-й минуте забил уже сам Забитцер.

Напомним, первый матч между этими командами завершился победой испанского клуба со счётом 2:1. На пятой минуте матча после неудачного розыгрыша «Боруссией» мяча от своих ворот забил полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль. На 32-й минуте с эффектной передачи нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна забил защитник хозяев Самуэл Лино. На 81-й минуте матча отставание «Боруссии» сократил вышедший на замену нападающий Себастьен Аллер.