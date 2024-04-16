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«Боруссия» в сверхрезультативном матче обыграла «Атлетико» и вышла в 1/2 финала ЛЧ

«Боруссия» в сверхрезультативном матче обыграла «Атлетико» и вышла в 1/2 финала ЛЧ
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступал Славко Винчич. Матч начался в 22:00 мск. Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
4 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Брандт – 34'     2:0 Матсен – 39'     2:1 Хуммельс – 49'     2:2 Корреа – 64'     3:2 Фюллькруг – 71'     4:2 Забитцер – 74'    

На 34-й минуте матче после длинного заброса защитника «Боруссии» в штрафную «матрасников» отличился полузащитник хозяев Юлиан Брандт, пробив по воротам с острого угла. На 39-й минуте матча после подключения в штрафную соперника забил защитник «Боруссии» Ян Матсен. Ему ассистировал полузащитник Марсель Забитцер.

Второй тайм активнее начали игроки гостей. На 49-й минуте защитник «Боруссии» Матс Хуммельс срезал мяч в собственные ворота после углового «Атлетико». А на 64-й минуте нападающий «Атлетико» Анхель Корреа сравнял счёт в матче после серии ударов по воротам «Боруссии».

Затем хозяева изменили расклад в паре. На 71-й минуте матча после навеса полузащитника «Боруссии» Марселя Забитцера забил нападающий Никлас Фюллькруг. На 74-й минуте забил уже сам Забитцер, пробив с линии штрафной с левой ноги.

Таким образом, по итогам двух матчей (2:3; 4:2) «Боруссия» выходит в 1/2 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ». Примечательно, что команды уже встречались на групповом этапе нынешнего розыгрыша.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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