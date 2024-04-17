Усман Дембеле отреагировал на выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле поделился эмоциями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором парижане обыграли «Барселону» со счётом 4:1 (общ. 6:4) и вышли в полуфинал этого турнира.
«Все верили, что мы можем пройти в полуфинал, даже несмотря на поражение со счетом 2:3 в первом матче. Мы не сдавались, понимали, что забьём на выезде. Команда работала на протяжении всей недели с тренером, в том числе над тактикой, которая была великолепной.
Несмотря на то, что пропустили первыми, мы не опустили головы. Мы продолжали верить. Что касается выхода в полуфинал, это большое событие. В прошлый раз, когда мы играли в полуфинале, мы дошли до финала и надеемся сделать то же самое и добраться до «Уэмбли», — приводит слова Дембеле официальный сайт УЕФА.
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