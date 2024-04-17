«Были готовы к этому моменту». Глава «ПСЖ» высказался о победе в матче с «Барселоной»
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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал выход французской команды в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, французский клуб обыграл «Барселону» в ответном матче 1/4 финала турнира (4:1) и по сумме двух матчей пробился в следующую стадию.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12' 1:1 Дембеле – 40' 1:2 Vitinha – 54' 1:3 Мбаппе – 61' 1:4 Мбаппе – 89'
Удаления: Араухо – 29' / нет
«Это прекрасно. Мы ждали этого момента. «ПСЖ» – топ-клуб. Мы здесь, чтобы пройти как можно дальше.
Мы провели отличный матч. Нас много критиковали, но я был очень уверен. Мы были готовы к этому моменту. Хотим продолжать в том же духе, но нужно сохранять спокойствие. Лига чемпионов очень сложна, важна каждая деталь.
Полуфинал Лиги чемпионов – это сложно. Мы хотим хорошо подготовиться. Тренер хорошо знает «Боруссию», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.
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