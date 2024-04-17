«Были готовы к этому моменту». Глава «ПСЖ» высказался о победе в матче с «Барселоной»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал выход французской команды в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, французский клуб обыграл «Барселону» в ответном матче 1/4 финала турнира (4:1) и по сумме двух матчей пробился в следующую стадию.

«Это прекрасно. Мы ждали этого момента. «ПСЖ» – топ-клуб. Мы здесь, чтобы пройти как можно дальше.

Мы провели отличный матч. Нас много критиковали, но я был очень уверен. Мы были готовы к этому моменту. Хотим продолжать в том же духе, но нужно сохранять спокойствие. Лига чемпионов очень сложна, важна каждая деталь.

Полуфинал Лиги чемпионов – это сложно. Мы хотим хорошо подготовиться. Тренер хорошо знает «Боруссию», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.