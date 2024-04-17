Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Зенита» рассказал, за счёт чего удалось переломить ход матча со «Спартаком»

Вратарь «Зенита» рассказал, за счёт чего удалось переломить ход матча со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о причинах волевой победы сине-бело-голубых над московским «Спартаком» (2:1) в первом матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«За счёт чего удалось переломить ход игры в первом полуфинальном матче со «Спартаком» в Москве после проблемного первого тайма? За счёт того, что мы немножко поменяли схему и провели замены. До перерыва сложно было. Думаю, установка тренера москвичей основывалась на том, чтобы смять нас в первые 20 минут, запрессинговать. Нам трудно было выходить вперёд, не хватало взаимопонимания», — приводит слова Кержакова пресс-служба «Зенита».

3 апреля 2024 года в Москве состоялась первая игра полуфинальной пары «Спартак» — «Зенит» в Пути РПЛ Кубка России. Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу красно-белых, во-втором тайме дубль 18-летнего бразильского вингера Педро принёс победу сине-бело-голубым. В перерыве матча главный тренер гостей Сергей Семак заменил полузащитника Александра Коваленко на Вендела, а защитника Нуралы Алипа — на Нино.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

17 апреля в Санкт-Петербурге состоится ответный матч 1/2 финала верхней сетки плей-офф Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android