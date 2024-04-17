Вратарь «Зенита» рассказал, за счёт чего удалось переломить ход матча со «Спартаком»

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о причинах волевой победы сине-бело-голубых над московским «Спартаком» (2:1) в первом матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России.

«За счёт чего удалось переломить ход игры в первом полуфинальном матче со «Спартаком» в Москве после проблемного первого тайма? За счёт того, что мы немножко поменяли схему и провели замены. До перерыва сложно было. Думаю, установка тренера москвичей основывалась на том, чтобы смять нас в первые 20 минут, запрессинговать. Нам трудно было выходить вперёд, не хватало взаимопонимания», — приводит слова Кержакова пресс-служба «Зенита».

3 апреля 2024 года в Москве состоялась первая игра полуфинальной пары «Спартак» — «Зенит» в Пути РПЛ Кубка России. Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу красно-белых, во-втором тайме дубль 18-летнего бразильского вингера Педро принёс победу сине-бело-голубым. В перерыве матча главный тренер гостей Сергей Семак заменил полузащитника Александра Коваленко на Вендела, а защитника Нуралы Алипа — на Нино.

17 апреля в Санкт-Петербурге состоится ответный матч 1/2 финала верхней сетки плей-офф Кубка России «Зенит» — «Спартак».