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Мбаппе прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов после матча с «Барселоной»

Мбаппе прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов после матча с «Барселоной»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о крупной победе над «Барселоной» (4:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Дембеле – 40'     1:2 Vitinha – 54'     1:3 Мбаппе – 61'     1:4 Мбаппе – 89'    
Удаления: Араухо – 29' / нет

«Я горжусь тем, что я парижанин. Рад играть за этот клуб и представлять столицу своей страны. Я вырос здесь, и для меня это нечто особенное. Очень приятно переживать подобные вечера. Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Мы сделаем всё возможное, чтобы выйти в финал», – сказал Мбаппе на послематчевой пресс-конференции в послематчевом интервью.

Напомним, в матче «Барселоной» французский форвард отметился победным дублем.

Отметим, парижане по сумме двух матчей переиграли каталонскую команду под руководством Хави (6:4 общ.) и вышли в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2023/2024, где встретятся с дортмундской «Боруссией».

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 42 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и девять результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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