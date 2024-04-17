«Урал» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:00

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В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся екатеринбургский «Урал» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Урал» на своём поле победил «Локомотив» с минимальным счётом 1:0. «Ростов» на выезде встречался с подмосковными «Химками». Команда Валерия Карпина одержала победу в серии пенальти — 0:0, 7:6.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Вчера, 16 апреля, армейцы стали первым финалистом Пути РПЛ.