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Игрок «Балтики» Маляров: задача одна — постараться дойти до финала и выиграть Кубок

Игрок «Балтики» Маляров: задача одна — постараться дойти до финала и выиграть Кубок
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Защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров прокомментировал поражение в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским ЦСКА (0:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
16 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Чалов – 34'     2:0 Файзуллаев – 36'    

— Почему «Балтика» в матче с ЦСКА не показала тот футбол, который был в последних играх?

— Не знаю. Я всё, что мог, сделал и выложился на все 200%, но, к сожалению, не выиграли. Но из Кубка России мы не вылетели, у нас будут игры, и задача одна — постараться дойти до финала и выиграть этот турнир.

— Какие эмоции от поражения от ЦСКА? Вы же остаётесь в Кубке.

— Я не помню, как кто-то сказал: «Я не знаю, что мы будем делать в полуфинале, но в финале мы будем играть на победу». Поэтому будем стараться сделать так же, — сказал Маляров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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