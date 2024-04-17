Игрок «Балтики» Маляров: задача одна — постараться дойти до финала и выиграть Кубок

Защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров прокомментировал поражение в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским ЦСКА (0:2).

— Почему «Балтика» в матче с ЦСКА не показала тот футбол, который был в последних играх?

— Не знаю. Я всё, что мог, сделал и выложился на все 200%, но, к сожалению, не выиграли. Но из Кубка России мы не вылетели, у нас будут игры, и задача одна — постараться дойти до финала и выиграть этот турнир.

— Какие эмоции от поражения от ЦСКА? Вы же остаётесь в Кубке.

— Я не помню, как кто-то сказал: «Я не знаю, что мы будем делать в полуфинале, но в финале мы будем играть на победу». Поэтому будем стараться сделать так же, — сказал Маляров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.