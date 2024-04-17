Игрок «Балтики» Лазарев: матч с ЦСКА был как в Лиге чемпионов, у армейцев топовые фанаты

Полузащитник калининградской «Балтики» Владислав Лазарев высказался об атмосфере в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча прошла вчера, 16 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 2:0 и вышел в финал Пути РПЛ. В составе армейцев отличились Фёдор Чалов (с пенальти) и Аббосбек Файзуллаев.

«Я считаю, что у ЦСКА самые топовые фанаты. Даже когда приезжали в Калининград, их было очень хорошо слышно. А в ответном матче при такой атмосфере играть просто космос. Это как матч Лиги чемпионов», — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Балтика» опустилась в сетку Пути регионов Кубка России, проиграв по сумме двух матчей — 0:3.