Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Лазарев: матч с ЦСКА был как в Лиге чемпионов, у армейцев топовые фанаты

Игрок «Балтики» Лазарев: матч с ЦСКА был как в Лиге чемпионов, у армейцев топовые фанаты
Комментарии

Полузащитник калининградской «Балтики» Владислав Лазарев высказался об атмосфере в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча прошла вчера, 16 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 2:0 и вышел в финал Пути РПЛ. В составе армейцев отличились Фёдор Чалов (с пенальти) и Аббосбек Файзуллаев.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
16 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Чалов – 34'     2:0 Файзуллаев – 36'    

«Я считаю, что у ЦСКА самые топовые фанаты. Даже когда приезжали в Калининград, их было очень хорошо слышно. А в ответном матче при такой атмосфере играть просто космос. Это как матч Лиги чемпионов», — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Балтика» опустилась в сетку Пути регионов Кубка России, проиграв по сумме двух матчей — 0:3.

Материалы по теме
ЦСКА уже в финале! А «Балтика» не захотела попадать на «Зенит»
ЦСКА уже в финале! А «Балтика» не захотела попадать на «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android