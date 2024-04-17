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Энрикес: может, в игре с «Ахматом» мы отдали чуть больше сил, чем требовалось

Энрикес: может, в игре с «Ахматом» мы отдали чуть больше сил, чем требовалось
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Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес подвёл итоги ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:2).

«Мы начали хорошо играть с ЦСКА, но несколько ошибок привели к двум быстрым голам. Мы очень много сил потратили в первом тайме. Далее очень тяжело было найти пространство для игры. Может быть, в игре с «Ахматом» мы отдали чуть больше сил, чем требовалось. Матчи шли друг за другом, но это нормально, это то, к чему мы должны привыкнуть», — приводит слова Энрикеса Metaratings.

Напомним, матч 24-го тура РПЛ между калининградской «Балтикой» и «Ахматом» состоялся 13 апреля. Встреча прошла на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась уверенной победой «Балтики» со счётом 7:1. После 23 туров Российской Премьер-Лиги калининградская команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице. С ЦСКА подопечные Сергея Игнашевича играли накануне, 16 апреля. Победу в этой встрече благодаря голам Чалова и Файзуллаева одержали армейцы.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
16 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Чалов – 34'     2:0 Файзуллаев – 36'    
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