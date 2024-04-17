Франко Камоцци: нет никаких надежд на матч с «Зенитом», победа «Спартака» невозможна

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от ответного матча красно-белых с «Зенитом» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 17 апреля. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

«У меня нет никаких надежд на матч с «Зенитом». Думаю, что победа «Спартака» невозможна», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Ранее первым финалистом Пути РПЛ Кубка России стал московский ЦСКА. Армейцы прошли «Балтику» по сумме двух встреч — 3:0.