Виталий Дьяков прокомментировал серию поражений «Динамо» в четырёх матчах

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал серию поражений бело-голубых в четырёх матчах.

«Динамо» выпало из гонки за чемпионство, потому что «Зенит» столько очков уже вряд ли растеряет, «Динамо» ещё будет терять. Команда попала на спад в самый неподходящий момент, когда чемпионат на финишную прямую выходит. Наступил спад, но борьба за Кубок и за второе-третье место в чемпионате — это тоже важно, поэтому, я думаю, они будут прикладывать на Кубок максимум усилий, чтобы выиграть его.

Первое поражение от «Ростова», болезненное и бездарное. Проиграли крупно, а могли ещё крупнее. Потом провели работу над ошибками со «Спартаком», отыграли идеально в обороне, но два нелепых мяча, которые привёз Лещук, — поражение, которое ударило по команде. С «Уралом» проигрыш обидный, на последних секундах. Такие матчи психологически уверенности не придают команде, игроки сейчас в чуть убитом состоянии, но надо забыть об этом и двигаться дальше, сезон ещё не закончен. За высокие места в чемпионате, в Кубке можно побороться», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Нуриахметовой.