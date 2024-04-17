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Президент «Оренбурга» Еремякин: легионеры не испугались наводнения

Президент «Оренбурга» Еремякин: легионеры не испугались наводнения
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, как легионеры команды отреагировали на половодье в Оренбуржье.

«Мне кажется, они всегда весёлые, что жара, что зима. Они не испугались, эмоционально стабильные ребята. Даже когда команда проигрывает, они долго не грустят: через какое-то время запоют песни и идут дальше», – приводит слова Еремякина Metaratings.

Напомним, 5 апреля в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. В Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. «Оренбург» после 23 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Давида Деограсии сыграет с «Зенитом» на выезде. Встреча состоится 21 апреля и пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

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