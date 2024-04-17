Андраде: у «Балтики» будет ещё один шанс в Пути регионов, мы должны выйти в финал Кубка

Защитник «Балтики» Кевин Андраде высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:2).

«Был очень сложный матч против сильного соперника. Знаем, что любой матч на «ВЭБ Арене» проходит непросто. Но у нас будет ещё один шанс в Пути регионов, и мы должны сделать всё возможное, чтобы пройти в финал», — приводит слова Андраде Metaratings.

Напомним, матч между ЦСКА и «Балтикой» состоялся накануне, 16 апреля, и прошёл на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 по московскому времени. Победу благодаря голам Чалова и Файзуллаева одержали армейцы. Таким образом, «Балтика» проиграла по сумме двух встреч (0:3) и опустилась в сетку Пути регионов.