Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч Кубка России
Комментарии

В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «Оренбург» и «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Ходанович, Сидоров, Прохин, Сиваков, Малых, Башич, Горбани, Воробьёв, Гюрлюк, Марин, Куэро.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричал, Даса, Фомин, Кутицкий, Макаров, Гладышев, Смолов, Грулёв.

В другой паре первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сыграют «Урал» и «Ростов». Матч пройдёт в Екатеринбурге параллельно. Начало игры — в 17:00 мск.

Материалы по теме
«Ростов» гостит у «Урала», «Динамо» — в Оренбурге. Кубок России! LIVE
Live
«Ростов» гостит у «Урала», «Динамо» — в Оренбурге. Кубок России! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android