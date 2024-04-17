«Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч Кубка России

В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «Оренбург» и «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Ходанович, Сидоров, Прохин, Сиваков, Малых, Башич, Горбани, Воробьёв, Гюрлюк, Марин, Куэро.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричал, Даса, Фомин, Кутицкий, Макаров, Гладышев, Смолов, Грулёв.

В другой паре первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сыграют «Урал» и «Ростов». Матч пройдёт в Екатеринбурге параллельно. Начало игры — в 17:00 мск.