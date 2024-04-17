«Зенит» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд на матча Кубка России

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17 апреля 2024 года ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды объявили стартовые составы.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Эракович, Родригао, Барриос, Вендел, Ахметов, Мантуан, Артур, Сергеев.

«Спартак»: Максименко, Тавареш, Чернов, Дуарте, Хлусевич, Денисов, Литвинов, Пруцев, Зиньковский, Игнатов, Соболев.

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Ранее первым финалистом Пути РПЛ Кубка России стал московский ЦСКА. Армейцы прошли «Балтику» по сумме двух встреч — 3:0.