«Урал» — «Ростов»: гости сравняли счёт в матче
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В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречаются екатеринбургский «Урал» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт в матче — 1:1.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Шеттине – 10' 1:1 Комаров – 60' 1:2 Терентьев – 72'
На 60-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник гостей Иван Комаров. Ему ассистировал защитник Андрей Лангович.
Ранее во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Урал» на своём поле победил «Локомотив» с минимальным счётом 1:0. «Ростов» на выезде встречался с подмосковными «Химками». Команда Валерия Карпина одержала победу в серии пенальти — 0:0, 7:6.
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