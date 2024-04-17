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«Урал» — «Ростов»: гости вышли вперёд на 72-й минуте матча

«Урал» — «Ростов»: гости вышли вперёд на 72-й минуте матча
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В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречаются екатеринбургский «Урал» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт в матче — 1:2.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Шеттине – 10'     1:1 Комаров – 60'     1:2 Терентьев – 72'     1:3 Комличенко – 90+5'    

На 72-й минуте защитник «Ростова» Денис Терентьев после розыгрыша углового вывел гостей вперёд.

Ранее во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Урал» на своём поле победил «Локомотив» с минимальным счётом 1:0. «Ростов» на выезде встречался с подмосковными «Химками». Команда Валерия Карпина одержала победу в серии пенальти — 0:0, 7:6.

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