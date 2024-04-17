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«Оренбург» — «Динамо»: Фомин забил третий мяч москвичей на 74-й минуте

«Оренбург» — «Динамо»: Фомин забил третий мяч москвичей на 74-й минуте
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В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречаются «Оренбург» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Встреча началась в 17:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу гостей.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Смолов – 11'     0:2 Тюкавин – 62'     1:2 Горбани – 68'     1:3 Макаров – 74'     1:4 Карраскаль – 82'     2:4 Томпсон – 90+2'    

Уже на 11-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил нападающий Фёдор Смолов. На 62-й минуте Константин Тюкавин удвоил преимущество столичного клуба.

На 68-й минуте хозяева отыграли один мяч усилиями Мохаммада Горбани. Но полузащитник динамовцев Даниил Фомин на 74-й минуте отправил третий мяч в ворота «Оренбурга».

В последний раз между собой команды играли в феврале этого года. Тогда в товарищеской встрече «Динамо» одержало убедительную победу со счётом 4:1. В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, который состоялся в ноябре прошлого года, «Оренбург» уступил бело-голубым — 0:2.

В турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024 «Динамо» занимает третье место, в то время как оренбуржцы располагаются на 12-й строчке.

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