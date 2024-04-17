Дмитрий Булыкин: «Динамо» выпало из гонки за чемпионство

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин после победы бело-голубых в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Оренбургом» со счётом 4:2 высказался относительно перспектив команды в текущем розыгрыше РПЛ.

«Для уверенности «Динамо» нужна победа, а в Кубке или в чемпионате, уже неважно. Но если будет победа, то будет лучше психологическое состояние команды. Все понимают, что сейчас очки терять нельзя, потому что можно выпасть из гонки за призовые места.

Из гонки за чемпионство «Динамо» выпало. Вряд ли «Зенит» уступит первое место. Они догнали и уже лидируют, поэтому будет очень тяжело. А призовые места будут разыгрываться до последнего тура», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

Московский коллектив под руководством Лички находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 38 очков после 23 проведённых матчей. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу (47).