«В «Оренбурге» мне было очень хорошо». Личка — о подаренном свитере

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после победы бело-голубых в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Оренбургом» со счётом 4:2 прокомментировал передачу розового свитера в музей поволжской команды.

— Вы решили подарить свитер своей бывшей команде, но не победу. Красиво, Марцел!

— Подарить победу не могу. Мы профессионалы. Надо стараться каждую игру выигрывать. Понятно, что в «Оренбурге» мне было очень хорошо, тепло. Но на 90 минут я — соперник, — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, Марцел Личка возглавлял «Оренбург» с 2020 года. Летом 2023 года чешский специалист возглавил «Динамо». Розовый свитер Личка чаще всего надевал на матчи «Оренбурга», а затем и «Динамо».