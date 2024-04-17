«В «Оренбурге» мне было очень хорошо». Личка — о подаренном свитере
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после победы бело-голубых в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Оренбургом» со счётом 4:2 прокомментировал передачу розового свитера в музей поволжской команды.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Смолов – 11' 0:2 Тюкавин – 62' 1:2 Горбани – 68' 1:3 Макаров – 74' 1:4 Карраскаль – 82' 2:4 Томпсон – 90+2'
— Вы решили подарить свитер своей бывшей команде, но не победу. Красиво, Марцел!
— Подарить победу не могу. Мы профессионалы. Надо стараться каждую игру выигрывать. Понятно, что в «Оренбурге» мне было очень хорошо, тепло. Но на 90 минут я — соперник, — приводит слова Лички «РБ Спорт».
Напомним, Марцел Личка возглавлял «Оренбург» с 2020 года. Летом 2023 года чешский специалист возглавил «Динамо». Розовый свитер Личка чаще всего надевал на матчи «Оренбурга», а затем и «Динамо».
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