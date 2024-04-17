«Игра складывалась тяжело». Тюкавин — о победе «Динамо» над «Оренбургом»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу бело-голубых в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Оренбургом» со счётом 4:2.

— Как изменилась игра после того, как вы появились на поле?

— Игра никак не изменилась. Хорошо, что после нашего выхода на замену сразу получилось забить гол. Думаю, он помог нам.

— Насколько «Оренбург» был удобным соперником на кубковом этапе?

— Не совсем удобным. Игра складывалась тяжело, у «Оренбурга» в первом тайме было много моментов, постоянные переводы с фланга на фланг. Было тяжело справиться с этим, но мы выиграли и прошли дальше. — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

После «Динамо» обыграло «Оренбург» и вышло в финал первого этапа Пути регионов Кубка России.

Уже на 11-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил нападающий Фёдор Смолов. На 62-й минуте Константин Тюкавин удвоил преимущество столичного клуба.

На 68-й минуте хозяева отыграли один мяч усилиями Мохаммада Горбани. Но полузащитник динамовцев Денис Макаров на 74-й минуте отправил третий мяч в ворота «Оренбурга». До разгрома дело довёл Хорхе Карраскаль. Однако Хорди Томпсон в компенсированное время позволил хозяевам избежать крупного поражения.

Таким образом, «Динамо» обыграло «Оренбург» и вышло в финал первого этапа Пути регионов Кубка России.